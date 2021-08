FC Bayern: Verlängert Niklas Süle nach Formanstieg doch?

Unter Ex-Trainer Hansi Flick verlor er seinen Stammplatz, beim EM-Vorbereitungslager in Seefeld/Tirol verordnete ihm Ex-Bundestrainer Joachim Löw von Tag eins an Zusatzschichten, um überhaupt fit fürs Turnier zu werden. Bei der EM spielte er dann nur 17 Minuten und in der Vorbereitung der Münchner stand er in keinem Testspiel auf dem Platz. Auch, weil ihn zuletzt Rückenprobleme geplagt hatten.