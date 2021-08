FC Bayern: Wettlauf gegen die Zeit nach Rückkehr von Müller, Neuer, Kimmich

Und selbst wenn der Kader nun vollständig ist, stellt sich die Frage, ob er denn auch wirklich “exzellent” ist. Exzellent bedeutet in diesem Fall so viel wie: Reicht der Kader, um den Bundesliga-Titel zu verteidigen, den DFB-Pokal zu erobern und in der Champions League um den Henkelpott mitzuspielen? Nicht kleiner sind die Ziele des FC Bayern, das ist nichts Neues.