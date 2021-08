Gerd Müller, FC-Bayern-Legende: Nachruf zum Tod des Bomber der Nation

“Ich will nicht lügen: Es wird bei ihm immer weniger”, hatte Olk gesagt, was danach auch Müllers Frau Uschi einräumte. Schlecht ging es Müller wegen seiner Alzheimer-Erkrankung vor seinem Tod an diesem Sonntag schon lange, zumindest aus Sicht seiner Angehörigen und Weggefährten. Wie Müller das empfunden hat, weiß niemand.