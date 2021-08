Hertha BSC - VfL Wolfsburg 1:2, 2. Spieltag: Van Bommel gelingt Traumstart

Matheus Cunha stand bei Hertha nicht im Kader. Geschäftsführer Fredi Bobic bestätigte “zähe” Verhandlungen über einen Transfer des brasilianischen Olympiasiegers, der bei der Auftaktniederlage in Köln (1:3) den Zorn von Trainer Pal Dardai auf sich gezogen hatte (“Wie kommt so ein Fußballer in den Spaziergangmodus?”). Als heißester Interessent gilt der spanische Topklub Atletico Madrid, Hertha pocht auf 30 Millionen Euro Ablöse.