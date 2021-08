Jamal Musiala über Julian Nagelsmann, die Kritik an Jogi Löw und seine persönlichen Ziele

Musiala: Das stimmt. Auch die letzte Urlaubswoche habe ich genutzt und viel mit meinem Coach an meiner Zweikampfstabilität und an meiner Bewegungsqualität gearbeitet. Ich wollte bestmöglich vorbereitet in die neue Saison starten. Zudem habe ich mir ein eigenes Gym eingerichtet. Mit meinem Coach arbeite ich aktuell viel an meiner Stabilität, meinem ersten Kontakt und an meinen Augen. Ich möchte diese Saison wieder Tore schießen, aber auch mehr Assists geben und mein Kopfballspiel weiter verbessern. Für all diese Ziele hilft mir das Training mit meinem Coach sehr.