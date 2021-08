Supercup BVB - FC Bayern: Michael Rummenigge über Haaland, Nagelsmann, Rose

Rummenigge: Nach zwei Spielen ist das schwer zu beurteilen. Bis auf Sancho ist es die gleiche Mannschaft von Terzic in der Rückrunde der alten Spielzeit. Was ich an Rose mag, ist, dass er offensiv spielen lässt. Mir gefällt seine Philosophie. Bei ihm geht es nach vorne. Genau das wollen die Leute in Dortmund sehen. Ich finde Rose auch sehr sympathisch. In Gladbach lief es zum Schluss nicht mehr so glücklich, aber das war irgendwie abzusehen nach der frühen Bekanntgabe seines Wechsels. Er ist ein super Trainer, an dem der BVB noch viel Freude haben wird. Für ihn war es ganz wichtig, die ersten beiden Spiele zu gewinnen nach dem Erfolg von Terzic.