Toni Schumacher: Manuel Neuer kann beim FC Bayern noch lange spielen

In der neuen Folge des SPORT1 Podcasts spricht Chefreporter Florian Plettenberg mit dem früheren Weltklasse-Torwart Toni Schumacher, der als Rekordspieler des 1. FC Köln (535 Pflichtspiele) den Gastauftritt seinen Herzens-Vereins beim FC Bayern am Sonntag (Bundesliga: FC Bayern - 1. FC Köln am Sonntag ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) vor dem Fernseher verfolgen wird.