VfL Wolfsburg: Mark van Bommel im SPORT1-Interview über die Wölfe

Van Bommel: Es ist extrem wichtig es so hinzukriegen, dass zum Beispiel meine Innenverteidiger nach vorne verteidigen, meine Mittelfeldspieler den Raum decken und dass der Außenstürmer oder der Außenverteidiger so läuft, wie ich das gerne sehen möchte. Ich schreibe meine Übungen auf einen Zettel und wenn es dann nicht richtig ist, schmeiße ich den Zettel eben wieder weg. Wenn die Übung stimmt, dann wird das auf dem Platz einstudiert. Ich bin ein sehr akribischer Trainer, will mich und meine Spieler immer weiterentwickeln. Das habe ich in Eindhoven versucht und das versuche ich jetzt auch in Wolfsburg. Bei mir soll es nie langweilig werden. Die Spieler müssen bei mir ständig auf Neuerungen gefasst sein. Das fängt im Kopf an.