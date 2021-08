DFB-Pokal: VfL Wolfsburg raus nach DFB-Urteil wegen Wechsel-Fehler van Bommel

Nun steht also Münster in der 2. Runde des DFB-Pokals. Die zweite Runde des DFB-Pokals wird am 29. August (ab 18.30 Uhr) im Rahmen der ARD-Sportschau ausgelost. Dies gab der Verband vergangene Woche bekannt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)