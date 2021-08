Warum der FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach nicht gewinnt

Der Außenseiter, bei dem der kauzige Hans Meyer auf der Bank sitzt. Torschütze Arie van Lent erinnert sich noch 20 Jahre später an das berauschende Gefühl, den Bayern einen eingeschenkt zu haben: “Marcel Witeczek spielt mir einen wunderbaren Ball in den Lauf. Ich gewinne das Duell gegen Thomas Linke, drücke direkt mit links ab, der Ball zischt an Oliver Kahn vorbei, Tor! Unglaublich schön, wenn ich an dieses Gefühl von damals zurück denke. Wir, der Aufsteiger, schlagen den Champions League-Sieger.”, sagt der Niederländer im aktuellen Kicker. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)