Zum Tod von Gerd Müller: Jupp Heynckes erinnert sich an letzten Besuch

“Ich denke, jeder weiß, was Gerd als Fußballer ausgemacht hat und was er für ein phänomenaler Sportler war. Aber was ihn vor allem ausgezeichnet hat, war seine Bodenständigkeit, seine Bescheidenheit und seine Natürlichkeit”, sagte Heynckes der Welt: “Er war auch so populär, weil er keine Allüren hatte. Gerd Müller war sich bewusst, dass er ein außergewöhnlicher Spieler war. Aber er hat das die Menschen nie merken lassen. Er war einer von ihnen.”