Bundesliga: 1. FC Köln - RB Leipzig 1:1 - VAR hat viel zu tun

„Die Tore kommen gerade nicht so einfach und die Entscheidungen des Schiedsrichters ziehen dich in die andere Richtung. Es war aber ganz sicher positiv heute Abend. Wir haben so hart gekämpft und gut gespielt. Wir müssen dieses Spiel gewinnen, aber es kommt“, sagte der 47-Jährige: „Ich habe nur Mannschaften gehabt, die viele Tore schießen. Das kommt. Wir sind in einer schwierigen Phase, ich habe aber viel Glauben in unsere Mannschaft.“