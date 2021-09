Bundesliga, Borussia Dortmund: Marco Rose lobt Erling Haaland und Jude Bellingham

„Die Jungs sind schwer in Ordnung. Sie haben ein unglaublich bodenständiges Elternhaus. Ich sehe keine große Gefahr, würde ich sagen, auch wenn in dem Geschäft so viel auf die jungen Kerle reinprasselt“, betonte Rose vor der Partie gegen Union Berlin bei DAZN. (Bundesliga: Borussia Dortmund - Union Berlin ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)