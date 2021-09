Champions League: BVB siegt bei Besiktas 2:1 - Bellingham, Haaland treffen

Die Dortmunder, die in ihrem neuen CL-Trikot ohne Logo auftraten, agierte in der Anfangsphase in ihren Umschaltaktionen zu unpräzise. Der erste geordnete Angriff führte dann aber gleich zum Erfolg: Ein öffnender Ball von Mo Dahoud landete bei Thomas Meunier, der direkt in die Mitte weiterleitete. Dort nahm Bellingham den Ball mit der Brust an und verwandelte mit dem rechten Fuß aus spitzem Winkel (20.).