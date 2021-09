Bundesliga heute: Dortmund gegen Leverkusen im Duell der Maschinen

Und auch sonst können die Schwarz-Gelben optimistisch sein: immerhin sechs der letzten zehn Partien gegen Bayer konnten sie für sich entscheiden, darunter auch das letzte Aufeinandertreffen am 34. Spieltag der vergangenen Saison. Das besondere dabei: im Schnitt fielen in diesen letzten zehn Spielen 4,5 Tore. Die Zuschauer in der ausverkauften Arena (17.065) können sich also auf ein Spektakel freuen, die beiden Mannschaften sind jedenfalls bereit, das auch zu liefern. (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)