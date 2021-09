BVB: Erling Haaland plötzlich Kopfball-Ungeheuer - Rose warnt Konkurrenz

Beim 4:2-Sieg am Sonntag gegen Union Berlin erzielte Erling Haaland seinen 22. (!) Doppelpack im BVB-Trikot. Neben einem Sahne-Volley in der 84. Minute, köpfte der Norweger außerdem in der 24. Minute nach toller Flanke des wiedererstarkten Thomas Meunier das 2:0.(NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)