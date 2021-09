Der neue Silva bei Eintracht Frankfurt? Das steckt hinter Traumtorschütze Sam Lammers

Eintracht Frankfurt - Fenerbahce SK, UEFA Europa League Sam Lammers (Eintracht Frankfurt, 9) jubelt nach einem vermeintlichen Tor, das aber wegen Abseitsstellung nicht anerkannt wird. Spiel der UEFA Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Fenerbahce SK am 16. September 2021 im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main., Frankfurt am Main Hessen Deutschland Deutsche Bank Park *** Eintracht Frankfurt Fenerbahce SK, UEFA Europa League Sam Lammers Eintracht Frankfurt, 9 cheers after a goal is disallowed for offside UEFA Europa League match between Eintracht Frankfurt and Fenerbahce SK on 16 September 2021 at Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main , Frankfurt am Main Hesse Germany Deutsche Bank Park