Die Dortmund-Woche: SPORT1 startet neuen Podcast

In der ersten Folge des neuen Podcasts „Die Dortmund-Woche“ gibt es nach der der Spektakel-Woche des BVB mit furiosen Siegen in Leverkusen (4:3), in Istanbul (2:1) und gegen Union Berlin (4:2) vieles aufzuarbeiten. Vorne hui, hinten pfui – der Offensiv-Motor läuft, aber die Gegentor-Flut bleibt. Wie will Coach Marco Rose das in den Griff kriegen?