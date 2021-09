Eintracht Frankfurt: Drahtseilakt mit Filip Kostic nach Entschuldigung

Immerhin aber gab es noch den Dank in Richtung Mitspieler. Martin Hinteregger hatte in seiner Rolle als Kapitän bereits nach der Partie in Bielefeld Partei für Kostic ergriffen: „Er hat so viel geleistet für den Verein. Ich glaube, jeder ist ihm einfach dankbar und freut sich, wenn er hier bleibt. Er muss zwar das Gespräch mit uns suchen, aber macht das Ding jetzt nicht so groß. Filip ist ein überragender Spieler und hat uns so viel gegeben. Da kann man den Ball auch mal ein bisschen flachhalten.“ Kollegen wie Kevin Trapp, Jens Petter Hauge oder Jens Grahl kommentierten das Kostic-Posting am Mittwoch sofort mit Herzchen.