Eintracht Frankfurt: Zoff um Fabio Blanco! Toptalent vor Abschied

Statt einen hochbegabten Spieler peu à peu heranzuführen, versauert er in Frankfurt auf der Tribüne. Statt Blanco weiterzubringen und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Marktwerte zu generieren, geht der Blick nach SPORT1-Informationen stattdessen in Richtung vorzeitige Trennung im Winter. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)