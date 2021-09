FC Bayern: Julian Nagelsmann brachte Niklas Süle auf Kurs

Nach seiner Ankunft redete der neue Bayern-Coach direkt Klartext mit seinem Schützling - und platzierte einen eindeutigen Hinweis auch in der Öffentlichkeit. Die Message: Süle müsse an seinen Baustellen arbeiten. „Darüber habe ich mit ihm schon gesprochen. Er muss was tun, das weiß er“, sagte Nagelsmann der Sport Bild. Eine frühe Ansage an einen Wackelkandidaten.