Champions League, FC Bayern PK live mit Nagelsmann und Gnabry

„Man muss unterscheiden, was ein Trainer und was ein Spieler beruflich macht. Es gibt Weltklasse-Teams, wo man als Trainer das ein oder andere Detail mehr mitgeben kann. Ich habe den Anspruch, über jedes Team immer gleich bescheid zu wissen. Man versucht verschiedene Informationen zu bekommen. Wir haben eine ähnliche Anzahl an Szenen gezeigt, wie vor Barcelona. Wir haben Spiele gesehen. In der Liga sind sie immer Favorit und spielen auch so. In Spielen in der Champions League stehen sie oft sehr tief. Benfica hat es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. es wird unsere Hauptaufgabe, den Block zu umspielen.“