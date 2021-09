FC Bayern, Markus Babbel: Hasan Salihamidzic wollte zwei Stars behalten

Eine leichte Verwunderung ob der Leistungssteigerung des Nationalspielers, kann der ehemalige Bundesligatrainer dabei nicht verbergen: „Er wirkt wieder fit. Er wirkt wieder durchtrainiert. Und komischerweise spielt er jetzt auch ganz gut (lacht). Manchmal versteht man so einen Spieler nicht. Wie kann man so Banane sein und das nicht gleich von Anfang an so machen? Vielleicht hat er diesen Arschtritt gebraucht, um wieder in die Spur zu kommen.“