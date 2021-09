FC Bayern München: Doku "Behind the Legend" startet am 2. November bei Amazon Prime Video

Die Doku-Serie unter dem Titel „FC Bayern - Behind the Legend“ soll „bisher nie dagewesene Einblicke in die Abläufe und Geschehnisse an der Säbener Straße sowie in das Leben der Fußballstars des Vereins, auf dem Grün und im privaten Umfeld“ geben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)