FC Bayern München: Pressekonferenz mit Nagelsmann vor Bochum zum Nachlesen

„Das ist tatsächlich nicht so krass, das haben mehrere Menschen. Es ist ein Unterschied, ob man zum Kühlschrank geht und sich ein kühles Helles holt, oder Leistungssport macht. Er hat manchmal nicht so perfekt Luft bekommen. Unser Internist hat gesagt: Jetzt machen wir mal ein Langzeit-EKG. King hat manchmal bemängelt, dass er sich manchmal für drei, vier Minuten nicht so fit fühlt. Das Langzeit-EKG haben wir seit letzter Woche Samstag gemacht. Der Eingriff war mit relativ überschaubarem Risiko. Für einen Herzchirurgen war das eine kleinere Sache. Ihm geht es sehr gut. Er hat minimale Wundschmerzen in der Leiste. Wenn die Heilung vonstatten gegangen ist, beginnt das Aufbautraining. Es klingt deutlich dramatischer als es ist.“