Hertha BSC: Dedryck Boyata und Myziane Maolida fallen verletzt aus

Wie der Klub am Samstag mitteilte, erlitten beide Spieler Muskelverletzungen im Oberschenkel. Die genaue Ausfalldauer hänge vom individuellen Heilungsverlauf ab, hieß es in der Mitteilung. Das Duo war in der Partie gegen Fürth vorzeitig ausgewechselt worden.