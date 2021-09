Jude Bellingham fängt Bierbecher bei Sieg von Borussia Dortmund gegen Leverkusen

Was war passiert? Sekunden nachdem sein Teamkollege und Doppeltorschütze Erling Haaland per Elfmeter den Siegtreffer klar gemacht hatte, jubelte Bellingham mit den Dortmundern ausgelassen an der Eckfahne. Und damit vor einer Schar aufgebrachter Leverkusen-Fans, die ihrem Frust freien Lauf ließen.