Kevin Trapp bei Eintracht Frankfurt in der Kritik - dreimal vom VAR gerettet

Am ersten Spieltag gegen Borussia Dortmund (2:5) sah Trapp schon äußerst schlecht aus, wollte den Ball vor Torauslinie wegkratzen, die Ecke verhindern – und brachte so Marco Reus in die Partie, der aus spitzem Winkel ins leere Tor einschieben konnte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)