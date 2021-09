RB Leipzig veralbert FC Bayern mit Tweet zu Nagelsmann T6-Aussage

Eine kleine Spitze konnte sich der Vizemeister vor dem Gastspiel der Bayern in Leipzig (18.30 Uhr) aber dann doch nicht verkneifen. Per Twitter teilte der Klub aus dem Osten eine Fotomontage, die Nagelsmann und seine Assistenztrainer, sowie die beiden angesprochen Spieler in einem VW-Bus - Model T6 - zeigen.