Sidney Sam spricht bei SPORT1 über Karriereende

Sam: Das war sicherlich die Zeit, als ich in der Champions League mit Bayer Leverkusen (Dort spielte Sam von 2010-2014, Anm. d. Red.) erfolgreich war. Ich erinnere mich gerne an das Heimspiel gegen Valencia, das wir 2:1 gewinnen konnten. Ein echtes Schlüsselspiel. Oder auch an das Spiel gegen meinen Ex-Klub Kaiserslautern, in dem ich ein Traumtor (Tor des Jahres, d. Red.) per Volleyschuss aus 30 Metern geschossen habe. Toll war auch die WM-Quali mit der Nationalmannschaft, weil ich da ein ganzes Jahr komplett dabei sein konnte. Dafür danke ich Jogi Löw noch heute. Das war wirklich schön. Leider habe ich mich dann verletzt und konnte 2014 nicht mit zur WM. Aber ich war ein Teil der Mannschaft.