Angriff auf Veganer: Uli Hoeneß von PETA und Schauspieler kritisiert

Und das entschieden: „Der Konsum von Fleisch und Milch steht, wie in zahlreichen Studien nachgewiesen wurde, in enger Verbindung mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes“, erklärte Harald Ullmann, 2. Vorsitzender der Organisation, in einem Statement: „Uli Hoeneß wurde selbst schon wegen Herzproblemen behandelt und hat laut Medienberichten Bluthochdruck. Mit solchen Aussagen manövriert sich Hoeneß ins Abseits.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)