Borussia Mönchengladbach: Hype um Florian Neuhaus schon wieder vorbei?

Im Nachhinein sagte Neuhaus nun in der Rheinischen Post: „Ich habe mit Max Eberl eine absolute Vertrauensperson an meiner Seite. Das fühlt sich sehr gut an. Ich fühle mich wahnsinnig wohl hier in Gladbach. Darum war mir auch klar, dass ich jetzt bleiben werde. Das hätte ich vielleicht etwas früher schon viel klarer sagen können.“