Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund, 1:0 (1:0)

Denis Zakaria brachte Dortmund in der 36. Minute ins Hintertreffen. In Minute 39 der nächste Rückschlag für die Gäste: Mahmoud Dahoud sieht den zweiten gelben Karton. Im ersten Durchgang hatte Borussia Mönchengladbach etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Schlussendlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Die Gastgeber brachten am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.