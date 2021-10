Bundesliga-Barometer: So denken Fans über die Rückkehr ins Stadion

Die Bundesligisten durften in den vergangenen Wochen ihre Zuschauerkapazitäten unter Einhaltung bestimmter Hygienekonzepte erhöhen. Beim 4:0-Sieg des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim am Samstagnachmittag beispielsweise waren 60.000 Zuschauer in der Allianz Arena. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)