Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Wer Bayer als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 21 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Offensiv sticht das Heimteam in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 23 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Leverkusen verbuchte fünf Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf der Habenseite.