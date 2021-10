Bundesliga: Bayer Leverkusen - FC Bayern 0:5, historisches Debakel

Auch aus Sicht der Bayern war das Ergebnis historisch. So früh hatte der deutsche Rekordmeister in einem Auswärtsspiel noch nie fünf Tore geschossen. Daher war es auch die erste Fünf-Tore-Führung der Münchner zur Pause, wenn sie in der Fremde spielten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)