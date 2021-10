Bundesliga: BVB besiegt Köln - Hazard und Tigges treffen

Thorgan Hazard (40. Minute) und Steffen Tigges (64.) mit seinem ersten Bundesligatreffer besorgten den Dortmunder Erfolg. Für das Team von Steffen Baumgart war es das dritte sieglose Spiel in Serie, die Dortmunder gewannen dagegen das vierte Bundesliga-Spiel in Serie - und das erste in dieser Saison ohne Gegentor. Köln bleibt im im Mittelfeld der Tabelle.(DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)