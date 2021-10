Bundesliga: Darum ist Mark van Bommel beim VfL Wolfsburg gescheitert

So überzeugt sie in Wolfsburg waren von ihrer Trainer-Idee van Bommel, so schnell war die Überzeugung in die Qualitäten des Niederländers in den letzten Wochen auch wieder gewichen. Die Arbeit beim Bundesliga-Topklub hat ihn geschafft, nicht er sie. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)