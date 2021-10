Bundesliga: Der SC Freiburg bleibt auch dank eines Traum-Eigentores von Greuther Fürth ungeschlagen

Freiburg belohnte sich dann in der 20. Minute mit dem 1:0. Die Entstehung des Führungstreffers war aber äußerst glücklich. Höler brachte eine Flanke von rechts in die Mitte, wo sowohl Jeong als auch Grifo verpassten. Am zweiten Pfosten köpfte Fürths Bundesliga-Debütant Simon Asta traumhaft in den linken Winkel (20.), leider ins eigene Tor. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)