Bundesliga: Eintracht Frankfurt hat sein System unter Oliver Glasner gefunden

Ohne Linksverteidiger Christopher Lenz ergibt eine Viererkette nur in absoluten Notsituationen Sinn. Die Mannschaft fühlt sich in der Dreierkette sichtbar wohl, vor allem spielt jeder Profi auf seiner richtigen Position und kann so seine Stärken entfalten. Gut gemacht, Oliver Glasner. Im Duell in Bochum (Bundesliga: VfL Bochum - Eintracht Frankfurt ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) gilt es nun darauf aufzubauen.