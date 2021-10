Bundesliga: FC Bayern auch bei Union Berlin ohne Julian Nagelsmann

„Grundsätzlich geht es mir gut, ich bin dann hoffentlich am Dienstag wieder dabei, wenn alles normal läuft“, sagte Nagelsmann: „Dann habe ich die 14 Tage Quarantäne hinter mir, die geforderten 14 Tage vom Gesundheitsamt, und dann werde ich am Dienstag bei der Champions League hoffentlich wieder an der Seitenlinie stehen können.“