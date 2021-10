Bundesliga heute live mit BVB & Leipzig live im TV, Stream, Ticker

Borussia Dortmund will sich mit einem Sieg am achten Spieltag der Bundesliga an die Tabellenspitze setzen. Der BVB könnte den Platz an der Sonne mit einem Dreier im Heimspiel gegen den FSV Mainz zumindest vorübergehend übernehmen - die beiden punktgleichen Spitzenreiter FC Bayern und Bayer Leverkusen stehen sich erst am Sonntag im direkten Duell gegenüber. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)