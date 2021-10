Bundesliga-Leihspieler im Check: Zirkzee, Nübel, Sörloth und Co.

Ähnliches gilt für drei Bundesliga-Flügelspieler, die in europäische Topligen verliehen sind. Leipzig-Flop Ademola Lookman stand für Leicester City schon in sieben Pflichtspielen auf dem Platz. In den vergangenen beiden Spielen in der Premier League spielte er sogar von Beginn an. Ein Scorerpunkt wollte ihm aber noch nicht gelingen.