Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Diese Begegnung lässt auf Tore hoffen, auch wenn beide Mannschaften vor allem durch Gegentreffer auffallen. So griff Fürth bisher 19-mal ins eigene Netz. Dagegen hatte der VfL bisher 16-mal das Nachsehen in dieser Saison. Beide Teams sind in der gleichen Tabellenregion unterwegs. Den Unterschied machen lediglich drei Zähler aus. Körperlos agierte die SpVgg in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (16-0-0) bestätigt. Ob sich Bochum davon beeindrucken lässt?