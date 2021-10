Bundesliga: Topmöller lobt Upamecano nach Sieg des FC Bayern gegen Union Berlin

Nach einem Ballgewinn tief in der eigenen Hälfte marschierte der Franzose fast über den gesamten Platz und steckte dann kurz vor dem Strafraum auf Müller durch, der per Schlenzer vollendete. Upamecano ballte die Faust, es war bereits die vierte Vorlage für den 23-Jährigen in dieser Saison, der für seinen Auftritt ein Sonderlob seines Co-Trainers erhielt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)