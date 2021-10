Bundesliga: TSG Hoffenheim - 1. FC Köln 5:0, Rekord-Pleite für Baumgart

„Wir haben Hoffenheim spielen lassen und die haben uns vorgeführt. Wir haben richtig auf den Sack bekommen. Das muss man so akzeptieren“, meinte Kölns Kapitän Timo Horn. Verteidiger Rafael Czichos fügte an: „Wir haben viel zu viele Fehler gemacht, waren nicht aggressiv und immer einen Schritt zu spät in den Zweikämpfen.“