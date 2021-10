BVB: Haaland Matchwinner bei Sieg gegen Mainz - Rose wollte ihn auswechseln

Die Dortmunder „Süd“ bebte am Samstagabend nach dem 3:1-Sieg gegen Mainz, als Erling Haaland um 17.27 Uhr in die Kurve kam. Der Stürmer, den die schwarz-gelben Anhänger zuletzt verletzungsbedingt so sehnlichst vermisst hatten, feierte ein Sahne-Comeback: Erst der wuchtig getretene Elfmeter zum 2:0 (54. Minute), dann der wichtige Treffer zum 3:1-Endstand (90.+4). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)