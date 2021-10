Dortmund: Was macht Mahmoud Dahoud in München?

Als die Nationalspieler am Montagabend im Vier-Sterne-Hotel „Gastwerk“ in Hamburg-Bahrenfeld eintrafen, fehlte Mahmoud Dahoud. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund muss wegen Knieproblemen auf die beiden Länderspiele gegen Rumänien am Freitag und drei Tage später in Nordmazedonien verzichten.