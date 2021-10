Eintracht Frankfurt: Nach Sieg gegen FC Bayern und Nagelsmann - so tickt Oliver Glasner

Sechs Remis in Serie in Liga und Europa League zerrten an den Nerven des gesamten Klubs, es brodelte am Main. Glasner zeigte in dieser Situation bereits Qualitäten, die ihn bei den Niedersachsen auszeichneten. Er blieb in jeder Phase freundlich, strahlte viel Ruhe aus – und wurde kurzfristig belohnt.