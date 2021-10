FC Bayern: Chronologie im Fall Lucas Hernández - Gefängnis droht

Nacht vom 2. auf den 3. Februar 2017: Zwischen Lucas Hernández, damals noch bei Atlético Madrid unter Vertrag, und seiner Partnerin Amelia de la Ossa Lorente kommt es gegen 2.30 Uhr vor seiner Haustür in Madrid zunächst in Hernández‘ Auto zu einer lebhaften Diskussion, die in Handgreiflichkeiten mündet.